20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Білагропромбанку".

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10 березня у "Білагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", попри "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій",

– йдеться в повідомленні.

11 березня в Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів. Це найважливіша фінансова система у світі, вона контролюється центральними банками Європи, США, Канади та Японії.

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