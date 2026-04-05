Трагедия на Пасху: в Германии во время традиционной игры упало дерево, среди погибших младенец

В Германии на Пасху, 5 апреля, во время поиска пасхальных яиц погибли три человека, в том числе несовершеннолетние. На них упало дерево.

Об этом пишет NDR.

Что известно о трагедии в Германии?

Отмечается, что после 11:00 около 50 человек из соседнего жилого дома пошли искать пасхальные яйца в лесу.

Справочно. Поиск пасхальных яиц – это популярная пасхальная игра, во время которой дети разыскивают спрятанные пасхальные яйца. В некоторых немецких регионах яйца было принято прятать в труднодоступных местах, например в зарослях или кустарниках.

Вдруг на месте игры упало 30-метровое дерево. В ловушке под деревом оказалось 4 человека.

Полиция сообщила, что жертвами стали 21-летняя женщина, ее 10-месячная дочь и 16-летняя девушка. Ребенка пытались спасти врачи, отправив его в больницу вертолетом, но тщетно. Ее мама и несовершеннолетняя девушка погибли на месте.

Еще одна 18-летняя девушка получила серьезные травмы, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Несколько других людей получили легкие травмы.

Причиной падения, вероятно, стали сильные порывы ветра. Но расследование продолжается. Остается непонятным, было ли дерево уже гнилым и были ли какие-то предупредительные знаки в лесу.

