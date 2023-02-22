Уже послезавтра, 24 февраля 2023 года, будет ровно год, как Россия начала большую войну против нашего государства. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия констатировал, что следует ожидать также "минус три депутатских мандата от ОПЗЖ". Однако о ком именно идет речь – неизвестно, хотя и можно догадаться.

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"Фанаты Путина могут жаловаться"

В то же время, в своем заявлении Арахамия призвал всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к его словам и сложить свои полномочия. Также он предупредил обычных украинцев о том, что некоторые политики могут произносить популистские заявления, а затем подавать иски против решений парламента.

Призываю людей не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным решениям. Есть прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата,

– написал он.

Кроме того, Арахамия констатировал, что эта ситуация с Медведчуком свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти.

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Парламент очищается от ОПЗЖ: о ком именно говорил Арахамия