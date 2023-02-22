Уже послезавтра, 24 февраля 2023 года, будет ровно год, как Россия начала большую войну против нашего государства. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия констатировал, что следует ожидать также "минус три депутатских мандата от ОПЗЖ". Однако о ком именно идет речь – неизвестно, хотя и можно догадаться.
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"Фанаты Путина могут жаловаться"
В то же время, в своем заявлении Арахамия призвал всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к его словам и сложить свои полномочия. Также он предупредил обычных украинцев о том, что некоторые политики могут произносить популистские заявления, а затем подавать иски против решений парламента.
Призываю людей не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным решениям. Есть прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата,
– написал он.
Кроме того, Арахамия констатировал, что эта ситуация с Медведчуком свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти.
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Парламент очищается от ОПЗЖ: о ком именно говорил Арахамия
- Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказывала, что Верховная Рада будет голосовать за отмену полномочий нардепов Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.
- Можно предположить, что именно их имел в виду Арахамия, когда говорил о том, что будет минус три мандата от ОПЗЖ на годовщину с начала войны.
- Заметим, что также спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал, в Верховную Раду поступили заявления на сложение мандатов народных депутатов Королевской, Солода и Волошина.