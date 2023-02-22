Уже післязавтра, 24 лютого 2023 року, буде рівно рік як Росія розпочала велику війну проти нашої держави. Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія констатував, що слід очікувати також "мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ". Однак про кого саме йдеться – достеменно невідомо, хоча й можна здогадатись.

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"Фанати Путіна можуть скаржитись"

Водночас у своїй заяві Арахамія закликав усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до його слів і скласти свої повноваження. Також він попередив звичайних українців про те, що певні політики можуть виголошувати популістські заяви, а потім подавати позови проти рішень парламенту.

Закликаю людей не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних рішень. Маємо прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата,

– написав він.

Окрім того, Арахамія констатував, що ця ситуація з Медведчуком засвідчує, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади.

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Парламент очищується від ОПЗЖ: про кого саме говорив Арахамія