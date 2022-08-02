Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что, несмотря на мировой резонанс, страна-агрессор преследовала собственные цели.

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По словам Петра Черника, не столь важно, какое именно оружие использовали оккупанты, чтобы убить украинских военнопленных в Еленовке.

Речь идет о трех важных сигналах и первый из них самый важный, говорит эксперт:

Это сигнал всему миру и нам, что оккупанты не собираются сдаваться и о том, что для них не существует никаких правил;

всему миру и нам, что оккупанты не собираются сдаваться и о том, что для них не существует никаких правил; Второе – пропагандистский эффект на собственные войска;

"Они пугают своих военных тем, что "укры сделали со своими военными", это для того, чтобы войска оккупантов боялись сдаваться в плен", – убежден Черник.

Третье – абсолютная и всеобъемлющая демонизация Украины как таковой.

Это и подтверждает тезис о философии войны, который моделирует россия. Для нашего врага Украина неприемлема в любом проявлении,

– объясняет военный эксперт.

Подробнее о российской "философии" войны и возможных причинах теракта в Еленовке: смотрите видео

российские изверги убили украинских пленных в колонии Еленовки

Именно в 120 колонии Еленовки удерживали украинских пленных, которых в мае вывезли из "Азовстали" в Мариуполе. российские СМИ сообщили, что в результате "обстрела" погибли 40 украинских военнопленных и еще 75 бойцов получили ранения.

Кровавое убийство украинских пленных расследует Офис генпрокурора. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Среди жертв атаки не только военные, но и находившиеся в плену мирные люди.

Также на место происшествия выехали сотрудники Красного Креста. Сообщается, что каждый из пленных в Еленовке был в списке Красного Креста.

В Главном управлении Разведки Минобороны сообщили, что одной из причин теракта в Еленовке было желание скрыть хищение средств.

Разведчики установили, что 1 августа колонию должна была посетить комиссия из Москвы. Ее члены планировали проверить расходы выделенных средств и условия содержания пленных.