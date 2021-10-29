Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко. По его словам, введение бессрочных санкций Совета национальной безопасности и обороны может быть одним из предметов дискуссии.

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"Согласен, что три года (запрета въезда – 24 канал) – это слишком мало. И я уверен, что в законе также мы это урегулируем, что это может быть или больше, на 5 – 10 лет, или бессрочная история до момента, пока не будет принято другое решение", – отметил депутат.

Он объяснил, что сейчас ситуация относительно запрета въезда в Украину российским гастролерам, которые отличились антиукраинскими действиями, не нормирована. О трех годах говорится именно потому, что так решили в начале принятия соответствующего решения.

Что касается украинских артистов, которые выступают в России, то нужно будет дискутировать. Это должно быть нормировано в законе,

– сказал Александр Санченко.

Санченко о российских артистах в Украине: смотрите видео

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