Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко. За його словами, введення безстрокових санкцій Ради національної безпеки та оборони може бути одним з предметів дискусії.
Зверніть увагу Є різні артисти, – секретар РНБО Данілов прокоментував повну заборону гастролів для росіян
"Погоджуюсь, що три роки (заборони в'їзду – 24 канал) – це замало. І я певен, що в законі також ми це врегулюємо, що це може бути або більше, на 5 – 10 років, або безстрокова історія до моменту, поки не буде прийняте інше рішення", – зазначив депутат.
Він пояснив, що наразі ситуація щодо заборони в'їзду в Україну російським гастролерам, які відзначилися антиукраїнськими діями, не унормована. Про три роки мовиться саме тому, що так вирішили на початку ухвалення відповідного рішення.
Що стосується українських артистів, які виступають в Росії, то потрібно буде дискутувати. Це має бути унормовано в законі,
– сказав Олександр Санченко.
Санченко про російських артистів в Україні: дивіться відео
Російські гастролери в Україні: останні новини
- Служба безпеки створила перелік російських артистів, яким заборонено в'їзд в Україну. Осіб, які становлять загрозу нацбезпеці, уже 227. Перелік постійно оновлюють.
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував повну заборону гастролей для росіян. Зокрема, за його словами, головне запитання до українців, які купують квитки на такі концерти.
- Володимир Зеленський відповів на петицію продюсера Ігоря Кондратюка щодо заборони виступів російських гастролерів в Україні. Президент України зазначив, що закон вже не допускає гастролі, які популяризують або пропагують Росію та її органи влади.