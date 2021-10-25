Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що не знає, про яких артистів мовиться. За його словами, головне запитання – до українців, які купують квитки на концерт і платять гроші виконавцю.

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"Є ж різні артисти. Наприклад, Ахеджакова. Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть заради поваги до цієї великої артистки", – зауважив Данілов.

Цілеспрямована агресія Росії

За словами секретаря РНБО, Росія дуже агресивно ставиться до України як до держави. Вони не приховують, що їхні цілі та завдання – це знищення нашої країни.

Вони дуже системно і професійно підходять до цього питання, щоб наша держава перестала існувати,

– наголосив Данілов.

Політик підкреслив, що Кремль робить усе можливе, щоб показати, що Україна – "штучний проєкт". Окупація Криму, Донецької та Луганської областей із цим пов'язана.

На його думку, водночас слід добре подумати про результати введення візового режиму з Росією. Зараз в Україні й так усі добре розуміють, хто намагається в'їхати в країну й кого не пускати.

Російські гастролери в Україні: що відомо