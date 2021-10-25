Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що не знає, про яких артистів мовиться. За його словами, головне запитання – до українців, які купують квитки на концерт і платять гроші виконавцю.
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"Є ж різні артисти. Наприклад, Ахеджакова. Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть заради поваги до цієї великої артистки", – зауважив Данілов.
Цілеспрямована агресія Росії
За словами секретаря РНБО, Росія дуже агресивно ставиться до України як до держави. Вони не приховують, що їхні цілі та завдання – це знищення нашої країни.
Вони дуже системно і професійно підходять до цього питання, щоб наша держава перестала існувати,
– наголосив Данілов.
Політик підкреслив, що Кремль робить усе можливе, щоб показати, що Україна – "штучний проєкт". Окупація Криму, Донецької та Луганської областей із цим пов'язана.
На його думку, водночас слід добре подумати про результати введення візового режиму з Росією. Зараз в Україні й так усі добре розуміють, хто намагається в'їхати в країну й кого не пускати.
Російські гастролери в Україні: що відомо
- Служба безпеки України створила та постійно оновлює перелік російських артистів, яким заборонено в'їзд в країну. Осіб, які становлять загрозу нацбезпеці налічується уже 227.
- Нещодавно до списку внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва. Двічі під різними прізвищами туди вносили виконавця Моргенштерна. Влітку 2021 року компанію поповнив співак Філіп Кіркоров.
- Водночас українці створили петицію про повну заборону в'їзду в Україну росіянам, яка вже набрала 25 тисяч голосів та чекає на розгляд президентом Володимиром Зеленським. У разі ухвалення ініціативи, потрапити в країну зможуть лише люди, які публічно критикують окупацію Криму та війну на Донбасі.