Три головы русского православного фашизма

Современная Россия базируется на трех основных "скрепах": это нацизм, империализм и чувство обиды на весь мир, умноженное на комплекс неполноценности.

Три головы русского дракона

В 2014 году спорил со знакомым московским программистом.

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У вас русский язык ущемляют!

Всю жизнь говорю на русском, ни разу не замечал.

У тебя детей на каком языке учат?

В основном на украинском.

Вот видишь, им потом будет сложнее устроиться на работу!

Ты UNIX на каком языке учил?

В основном на английском.

С каких пор знание второго языка стало недостатком при приеме на работу, а не конкурентным преимуществом?

На том и разошлись. Он в уверенности, что меня и моих детей нужно защищать от украинского языка, а я в раздумьях, почему именно украинский вызывает такую реакцию у россиян.

По довоенным офлайн-опросам, 92% одесситов знают украинский и 99% русский. Если взять наугад двух жителей города, то украиноязычный монолингв встретится с трудностями в общении один раз на 8 тысяч, а русскоязычный – один раз на 64 тысячи. Не бог весть какие цифры, чтобы говорить об ущемлении.

Нацизм

Ответ на этот парадокс встретил с статье российского президента на кремлин.ру. Он утверждал, что украинцы с русскими один народ, только испорченный украинским языком, историей и культурой. В этой парадигме все становится на свои места – 92% одесситов испорчены, и только 8% расово чисты.

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"Порчу" бессменный российский лидер назвал "нацизмом", а освобождение от "порчи" - "денацификацией". По своей гэбэшной привычке обвиняя жертву в том, что планирует сам. Навязать "испорченным" гражданам Украины один язык, одну веру, одну историю и одного царя, чтобы сделать их русскими.

Первая голова дракона – это нацизм в незамутненном виде. Когда существует образцовая нация, а отличие по языку, религии, непривычной фамилии, форме носа или разрезу глаз считается недостатком.

Нацисты стараются ассимилировать "испорченных", а при невозможности – изгнать или уничтожить.

Империализм

Все бы ничего, если бы в России был только нацизм. За несколько поколений они бы уничтожили идентичность малых народов, дали им русские имена, добавили к фамилиям "-ов" и успокоились. Но у российского дракона есть и вторая голова - империализм, который не дает ему ограничиться одной Россией.

Имперцы испытывают чувство неудовлетворенности, когда границы их культурного и политического контроля не совпадают, либо чувство эйфории, когда они наконец совпали. Бойтесь имперца, который говорит о единой истории и культуре. Дальше он будет огнем и мечом пытаться вас "присоединить".

Две головы – нацизм и имперство – витают над миром и ищут, кого бы еще "освободить" и "очистить от скверны". Клянутся в дружбе, открывают дома русской культуры, строят русские церкви, чтобы потом ударить в спину. Но даже это можно было бы терпеть, если бы у дракона не было третьей головы.

Ресентимент

Ресентимент – это третья голова дракона. Когда все поражения и неудачи объясняются происками врагов. Враги мечтают захватить их природные богатства. Враги хотят поставить их на колени. Даже собственный суверенитет россияне считают не обретением независимости от СССР, а результатом заговора врагов.

Теория "величайшей геополитической катастрофы" позволяет спокойно смотреть на страдания "присоединяемых". Считать это справедливым ответом на проигрыш в "Холодной войне". Потому что ресентимент разрушает нормы морали. "Мы встали с колен и возвращаем свое!" – воскликнут нацистоимперцы.

Три головы дракона уже встречались в истории. Когда нация увлеклась ресентиментом от поражения в Первой мировой, идеей расовой чистоты и расширением жизненного пространства.

Для отсечения голов понадобилось 50 миллионов жертв. Теперь нормальная развитая демократическая страна в центре Европы.

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