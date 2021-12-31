Три из пяти стран Восточной Европы имеют рекордные показатели смертности от COVID-19
Источник:CNBC
Количество смертельных случаев от коронавируса в странах Восточной Европы превысило 1 миллион. Среди лидеров – Россия, Польша и Украина.
Европа значительно пострадала от COVID-19
Восточная Европа составляет 39% населения региона, и более половины всех случаев смертей от COVID-19 фиксируют в Европе.
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Так, по состоянию на 30 декабря, в трех из пяти стран регистрируют самое высокое количество суточных смертей в Европе. Речь идет о России, Польше и Украине.Внимание! Количество жертв от коронавируса в Восточной Европе в четверг достигло 1 045 454, в сравнении с 1 873 253 особами во всей Европе.
Территория Восточной Европы состоит из Беларуси, Болгарии, Чехии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Влияние Омикрона
В то же время в Восточной Европе обнаружили относительно немного случаев инфицирования вариантом Омикрон в отличие от Западной Европы, где ежедневные случаи бьют рекорды.
Также стремительно возросло количество новых случаев заражения COVID-19 среди американцев – сейчас там самый высокий уровень за всю историю.
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса затянется. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, против которых вакцины будут не эффективны.
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