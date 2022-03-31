А именно 31 марта из Луганской и Донецкой областей двинутся три эвакуационных поезда. Об этом сообщили в телеграм-канале Луганской ОГА.
Читайте также: Укрзализныця определила 50 вагонов в 32 поездах, которые будут доставлять гуманитарный груз
К слову, Укрзализныця изо всех сил пытается помочь украинцам, которые попали в трудную ситуацию в результате беспощадного нападения России. С начала войны с ее помощью было доставлено более 7,8 тысячи тонн гуманитарного груза и отправлено 1670 грузовых вагонов с гумпомощью, которая была распределена страной.
Направления эвакуационных поездов 31 марта:
Новозолотаревка (Луганская область):
14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая.
Краматорск (Донецкая область):
13:00 – №282/281 Краматорск – Львов;
16:00 – №284/283 Краматорск – Львов.
Вас это может заинтересовать – вечерний брифинг Верещук за 30 марта: смотрите видео