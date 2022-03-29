Такую информацию ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.

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Определили 50 вагонов в 32 пассажирских поездах, которые будут назначены на отдельных маршрутах специально под доставку гуманитарного груза,

– говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что это обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза.

В Укрзализныци напоминают, каков алгоритм действий для желающих осуществить гуманитарную перевозку:

Нужно оставить заявку на отправку через горячую линию Укрзализныци # залізнадопомога по номеру 0800 503 222 или 044 465 03 87. Также нужно предоставить характеристики отправленного груза. В приоритете медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены. Пол ученый номер заявки, включая имя, место назначения и контактный номер встречающего, нанести на гуманитарную помощь, которая будет загружена в поезд. Это позволит отслеживать и находить груз в точке назначения. Надежно упаковать все грузы.

Укрзализныця также напоминает, что с начала войны с ее помощью было доставлено более 7,8 тысячи тонн гуманитарного груза и отправлено 1670 грузовых вагонов с гумпомощью, которая была распределенна страной.

"Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу", – подчеркнули в ведомстве.