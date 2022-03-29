Таку інформацію відомство повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

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Визначили 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах, які будуть призначені на окремих маршрутах спеціально під доставку гуманітарного вантажу,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві переконані, що це забезпечить додаткову безпеку гуманітарного вантажу.

В Укрзалізниці нагадують, яким є алгоритм дій для бажаючих здійснити гуманітарне перевезення:

Потрібно залишити заявку на відправку через гарячу лінію Укрзалізниці #залізнадопомога за номером 0800 503 222 або 044 465 03 87. Також потрібно надати характеристики вантажу, що буде відправлений. У пріоритеті – медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни. Отриманий номер заявки, включно з ім'ям, місцем призначення та контактним номером особи, яка зустрічає, нанести на гуманітарну допомогу, що буде завантажена в поїзд. Це дасть можливість відстежувати та знаходити вантаж у точці призначення. Надійно запакувати всі вантажі.

Укрзалізниця також нагадує, що з початку війни з її допомогою було доставлено більше 7,8 тисяч тонн гуманітарного вантажу та відправлено 1670 вантажних вагонів із гумдопомогою, яка була розподілена країною.

"Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси", – наголосили у відомстві.

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