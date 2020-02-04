Три миллиарда гривен в развитие: Украина отдала порты иностранцам

Украинские порты, победившие в концессионном конкурсе, отдали катарской и грузинско-швейцарской компаниям на определенный срок. В правительстве обещают новые рабочие места и дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет. Что такое концессия и какая от нее польза – читайте в материале 24 канала.

Победителем конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара. В течение пяти лет они обещали инвестировать в развитие более трех миллиардов гривен. Также в 2019 году "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, в который инвестируют около 300 миллионов гривен.

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Это первые объекты, которые отдали в частные руки с таким механизмом. То есть, фактически, терминал принадлежит Украине и его вернут после окончания соглашения – отремонтированного и модернизированного.

Что такое концессия?

Это форма государственно-частного партнерства, по условиям которого объекты государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т. п.) передают во временное пользование в частные руки за определенную плату.

В Украине на протяжении нескольких лет готовили законодательство и искали бизнесменов, которые могли бы усовершенствовать наши порты. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что работники могут не бояться изменений – на пять лет гарантированно обеспечены работой без права их уволить.

94 из 100 портов есть в концессии

Сдача объектов по такой схеме – успешная практика. В концессии находятся 94 порта из 100 лучших. Однако на водных грузовых перевозках в правительстве не планируют останавливаться. В концессию хотят передать и аэропорты.

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Сейчас правительство ищет инвесторов для концессионных дорог. Они должны быть платными и строиться как альтернатива основным. В мире сдают в частные руки и системы переработки мусора и туристические объекты. Сейчас Украина испытывает "первых концессионных ласточек" и надеется, что экономика вскоре почувствует на себе ее преимущества.