Три не равно пяти: Зеркаль в суде ООН резко раскритиковала аргументацию России

Россия часто говорит о минском процессе и переговорах в Трехсторонней контактной группе, но все эти разговоры – лишь попытка отвлечь суд ООН от сути дела. А суть иска Украины как раз в том, что Россия нарушила две международные конвенции – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

РФ пыталась обосновать свои возражения относительно рассмотрения иска Украины о нарушении Россией указанных международных конвенций, используя украинские выборы. Мол, раз в Украине власть сменилась, значит – все идеи предыдущей власти народ не поддерживает.

Читайте также: Дело Украины против России: Международный Суд ООН начинает слушания

Об этом говорила представительница Украины в суде ООН и заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в заключительном слове на заседании Международного суда ООН 7 июня.

Зеркаль напомнила делегации Российской Федерации, что псевдореспубликы "ДНР" и "ЛНР" не являются участниками минского переговорного процесса. Тогда как российская сторона на слушаниях суда ООН много ссылалась на минский процесс и пыталась доказывать, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе участвуют пять сторон.

Россия считает, что 3 равно 5. Группа потому и называется Трехсторонней, ведь в ее состав входят Украина, Россия, как стороны, и ОБСЕ, как посредник. Но пяти сторон в ней нет,

– отметила Зеркаль.

Она считает, что ссылка России на минский процесс является ничем иным, как попыткой отвлечь суд ООН от сути дела.

Полный текст своей заключительной речи на заседании суда ООН Елена Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook.

Также Зеркаль рассказала, что представитель РФ в Международном суде ООН Дмитрий Лобач "насмехался над договорами, которые являются предметом обсуждения в этом Суде".

Очевидно, Россия не считает эти международные договоры важными. А значит, Украине они "не интересны", и она, цитирую, подала в этот Суд "что-то вроде дела". Это не просто "что-то вроде дела". Это дело серьезное, в котором говорится о нарушении серьезных международных договоров. Мне жаль, что Россия не воспринимает это серьезно,

– отметила Зеркаль.

Что известно о суде Украина-Россия?Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года, чтобы заставить Россию отвечать за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.



Суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России – говорится о Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).



Суд постановил, что Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар. За это решение проголосовали 13 судей, против – трое. Единогласно же суд постановил, что Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.



Что касается обвинений РФ в нарушении норм Конвенции о борьбе с финансированием терроризма – суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств для применения мер пресечения в отношении России.



Международный суд ООН до конца 2019 года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к России из-за нарушения двух конвенций.