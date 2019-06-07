Три не дорівнює п'яти: Зеркаль у суді ООН різко розкритикувала аргументацію Росії

Росія часто говорить про мінський процес і переговори у Тристоронній контактній групі, але всі ці розмови – лише спроба відволікти суд ООН від суті справи. А суть позову України якраз у тому, що Росія порушила дві міжнародні конвенції – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію расової дискримінації.

РФ намагалася обґрунтувати свої заперечення щодо розгляду позову України про порушення Росією зазначених міжнародних конвенцій, використовуючи українські вибори. Мовляв, раз в Україні влада змінилася, значить – всі ідеї попередньої влади народ не підтримує.

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Про це говорила представниця України у суді ООН та заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у заключному слові на засіданні Міжнародного суду ООН 7 червня.

Зеркаль нагадала делегації Російської Федерації, що псевдореспубліки "ДНР" і "ЛНР" не є учасниками мінського переговорного процесу. Тоді як російська сторона на слуханнях суду ООН багато посилалася на мінський процес і намагалася доводити, що у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі беруть участь п'ять сторін.

Росія вважає, що 3 дорівнює 5. Група тому і називається Тристоронньою, адже до її складу входять Україна, Росія, як сторони, та ОБСЄ, як посередник. Але п'яти сторін у ній немає,

– наголосила Зеркаль.

Вона вважає, що посилання Росії на мінський процес є нічим іншим, як намаганням відволікти суд ООН від суті справи.

Повний текст своєї заключної промови на засіданні суду ООН Олена Зеркаль опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також Зеркаль розповіла, що представник РФ в Міжнародному суді ООН Дмитро Лобач "насміхався з договорів, які є предметом обговорення у цьому Суді".

Очевидно, Росія не вважає ці міжнародні договори важливими. А отже, Україні вони "не цікаві", і вона, цитую, подала до цього Суду "щось на кшталт справи". Це не просто "щось на кшталт справи". Це справа серйозна, у якій йдеться про порушення серйозних міжнародних договорів. Мені шкода, що Росія не сприймає це серйозно,

– наголосила Зеркаль.

Що відомо про суд Україна-Росія? Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року, щоб змусити Росію відповідати за підтримку тероризму на Донбасі та дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.



Суд ООН у Гаазі 19 квітня 2017 частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії – мовиться про Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).



Суд ухвалив, що Росія повинна утриматися від обмеження прав кримських татар. За це рішення проголосували 13 суддів, проти – троє. Одноголосно ж суд ухвалив, що Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.



Щодо звинувачень РФ у порушенні норм конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму – суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів для застосування запобіжних заходів щодо Росії.



Міжнародний суд ООН до кінця 2019 року має ухвалити рішення щодо своєї юрисдикції розглядати позов України до Росії через порушення двох конвенцій.