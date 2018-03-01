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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Три важные вопросы Порошенко, которые так и не задали

883 Читати новину українською
Пресс-конференция Порошенко
Пресс-конференция Порошенко / Официальный сайт Президента

28 февраля Президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию, на которой отвечал на вопросы журналистов. Несмотря на то, что она длилась два часа, не все журналисты смогли задать вопросы Гаранту Конституции, и получить на них четкие ответы.

Один из таких журналистов – Денис Казанский, который имел сразу три вопроса. Однако он так и не сумел их задать.

1. В 2015 году вы дали задание подчиненным за 2 недели остановить нелегальную добычу янтаря и публично обещали лично приехать и проверить. С тех пор прошло почти три года, но янтарь до сих пор продолжают добывать нелегально. Почему до сих пор вы не подали законопроект по легализации добычи янтаря или не остановили грабеж недр каким-то другим способом?

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2. В прошлом году вы лишили гражданства нардепа Артеменко с РПЛ и Сашу Боровика, после того как выяснилось, что у них есть паспорта Канады и Германии. Почему вы не сделали аналогичный шаг в отношении мэров Геннадия Труханова и Андрея Аксенова, в которых российские паспорта? Значит ли это, что граждане России в нашей стране имеют некий иммунитет по сравнению с гражданами других стран?

3. Народный депутат Олег Недава из вашей фракции публично выступал с поддержкой Юрия Иванющенко и заявлял, что будет защищать Иванющенко в европейских судах. Согласны ли вы с такой его позицией? Готовы ли вы также защищать Иванющенко в европейских судах? Если нет, то почему депутат Недава продолжает оставаться во фракции БПП и делать заявления в том числе и от вашего имени?

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Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко журналисты
Источник: 24 Канал
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