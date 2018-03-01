Три важливі запитання Порошенку, які так і не поставили

28 лютого Президент України Петро Порошенко провів прес-конференцію, на якій відповідав на питання журналістів. Попри те, що вона тривала дві години, не всі журналісти зуміли поставити питання Гаранту Конституції, та отримати на них чіткі відповіді.

Один з таких журналістів – Денис Казанський, який мав одразу три питання. Однак він так і не зумів їх поставити.

1. У 2015 році ви дали завдання підлеглим за 2 тижні зупинити нелегальний видобуток бурштину і публічно обіцяли особисто приїхати та перевірити. З тих пір минуло майже три роки, але бурштин досі продовжують добувати нелегально. Чому до сих пір ви не подали законопроект щодо легалізації видобутку бурштину або не зупинили грабіж надр якимось іншим способом?

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2. Минулого року ви позбавили громадянства нардепа Артеменка з РПЛ та Сашу Боровика, після того як з'ясувалося, що у них є паспорти Канади та Німеччини. Чому ви не зробили аналогічний крок по відношенню до мерів Геннадія Труханова та Андрія Аксьонова, у яких російські паспорти? Чи означає це, що громадяни Росії в нашій країні мають якийсь імунітет у порівнянні з громадянами інших країн?

3. Народний депутат Олег Недава з вашої фракції публічно виступав з підтримкою Юрія Іванющенка та заявляв, що буде захищати Іванющенка у європейських судах. Чи згодні ви з такою його позицією? Чи готові ви також захищати Іванющенка у європейських судах? Якщо ні, то чому депутат Недава продовжує залишатися у фракції БПП і робити заяви в тому числі і від вашого імені?

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