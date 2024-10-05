Интересно, что несколькими днями ранее "Тринадцатый" критиковал прокремлевских журналистов, из-за которых якобы погиб российский комбат под Часовым Яром. Сейчас же пропагандиста "по стечению обстоятельств" задержали, но обвинения в разных источниках отличаются, передает 24 Канал.

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Пропагандисты "Тринадцатого" задержали в России

Российского пропагандиста и так называемого "военкора" Егора Гузенко известного под псевдонимом "Тринадцатый" задержали в Ставропольском крае. Оккупант якобы приехал к семье в Новопавловск, пошел на празднование Дня города, где его избили и задержали российские полицейские.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, "Тринадцатый" хорошо известен в российском медиапространстве, ведь раньше жаловался на ужасную ситуацию с боеприпасами в оккупационной армии, а также поддерживал бунт главы ЧВК "Вагнера" Пригожина. Однако, он, как и другие пропагандисты, также призывал убивать гражданское население Украины, даже детей.

Жаль, что задержали его на России,

– добавил Коваленко.

В сети также опубликовали видео с задержанием "Тринадцатого". Пропагандиста окружили несколько полицейских и заломили его руки, чтобы положить на землю. В это время "Тринадцатый" начал кричать и нецензурно выражаться.

Задержание "Тринадцатого": смотрите видео (Внимание! 18+ Присутствует ненормативная лексика)

Впоследствии в сети появились также кадры от самого пропагандиста. На них он утверждает, что его держат якобы в Кировском ОВД.

"Тринадцатый" записал обращение из участка: смотрите видео

Пропагандист заявил, что якобы его избили и удерживают в отделении. "Тринадцатый" призвал "всех приходить".

Пропагандист заявил, что его "отлупили": смотрите видео

Известно, что "Тринадцатый" в 2022 году нарушил меру пресечения, которую ему избрали по делу об избиении. Так, осенью 2021 года Гузенко задержали в Санкт-Петербурге после драки с тремя мужчинами. Пропагандист утверждал, что якобы он отбивался от нападавших, однако в отделении он начал вести себя очень агрессивно, пробил стену и пытался снять наручники.

Тогда суд отправил его под домашний арест, но в марте 2022 года Гузенко сбежал на войну против Украины, чтобы якобы доказать, что "является честным человеком". Интересно, что пока "Тринадцатый" был на войне, его не трогали и не обвиняли.

Почему действительно задержали пропагандиста – доподлинно неизвестно. Прокремлевские ресурсы "запутались" в методичке и одни пишут, что Гузенко задержали по статье за хулиганство с применением оружия. Также некоторые каналы добавляют, что "Тринадцатый" был сначала в федеральном, а затем международном розыске.

Другие же ресурсы утверждают, что "Тринадцатого задержали за употребление наркотических средств и отказ "медосвидетельствования".