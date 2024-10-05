Цікаво, що кількома днями раніше "Тринадцятий" критикував прокремлівських журналістів, через яких буцімто загинув російський комбат під Часовим Яром. Нині ж пропагандиста "за збігом обставин" затримали, але звинувачення у різних джерелах відрізняються, передає 24 Канал.

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Пропагандисти "Тринадцятого" затримали у Росії

Російського пропагандиста і так званого "воєнкора" Єгора Гузенка відомого під псевдо "Тринадцятий" затримали у Ставропольському краї. Окупант буцімто приїхав до сім'ї у Новопавловськ, пішов на святкування Дня міста, де його побили та затримали російські поліцейські.

Як зауважив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, "Тринадцятий" добре відомий у російському медіапросторі, адже раніше бідкався на жахливу ситуацію з боєприпасами в окупаційній армії, а також підтримував бунт очільника ЧВК "Вагнера" Пригожина. Однак, він, як і інші пропагандисти, також закликав вбивати цивільне населення України, навіть дітей.

Шкода, що затримали його на Росії,

– додав Коваленко.

У мережі також опублікували відео із затриманням "Тринадцятого". Пропагандиста оточили кілька поліцейських і заламали його руки, щоб покласти на землю. У цей час "Тринадцятий" почав кричати та нецензурно висловлюватися.

Затримання "Тринадцятого": дивіться відео (Увага! 18+ Присутня ненормативна лексика)

Згодом у мережі з'явилися також кадри від самого пропагандиста. На них він стверджує, що його тримають буцімто у Кіровському ОВД.

"Тринадцятий" записав звернення з відділку: дивіться відео

Пропагандист заявив, що буцімто його побили й утримують у відділку. "Тринадцятий" закликав "усіх приходити".

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Відомо, що "Тринадцятий" у 2022 році порушив запобіжний захід, який йому обрали у справі про побиття. Так, восени 2021 року Гузенка затримали у Санкт-Петербурзі після бійки з трьома чоловіками. Пропагандист стверджував, що буцімто він відбивався від нападників, однак у відділку він почав поводитися дуже агресивно, пробив стіну та намагався зняти наручники.

Тоді суд відправив його під домашній арешт, але у березні 2022 року Гузенко втік на війну проти України, щоб нібито довести, що "є чесною людиною". Цікаво, що поки "Тринадцятий" був на війні, його не чіпали й не звинувачували.

Чому дійсно затримали пропагандиста – достеменно невідомо. Прокремлівські ресурси "заплуталися" у методичці й одні пишуть, що Гузенка затримали по статті за хуліганство із застосуванням зброї. Також деякі канали додають, що "Тринадцятий" був спочатку у федеральному, а потім міжнародному розшуках.

Інші ж ресурси стверджують, що "Тринадцятого затримали за вживання наркотичних засобів і відмову "медосвідчення".