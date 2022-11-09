Английская сборная пробилась на Мундиаль с первого места группы "I". Поединки Англии были разбиты на две части из-за участия команды в финальной части Евро-2020.
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За 10 сыгранных матчей в квалификации ЧМ-2022 подопечные Гарета Саутгейта набрали 26 очков. Команда "трех львов" провела квалификацию без поражения. Только две сборные смогли отобрать баллы у англичан: Венгрия и Польша. В других поединках Англия праздновала победы.
Ближайшей преследовательницей стала Польша. Отставание поляков от лидера составило 6 пунктов. А вот больше всего от англичан пострадало Сан-Марино – 15 пропущенных голов. Зато соперник не забил в английские ворота ни одного мяча.
24 канал совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает более подробно историю выступлений сборной Англии на чемпионатах мира.
Собираем вместе на победу в проекте "За победу Задонать!" / Фото HLIBNY DAR
Результаты всех матчей Англии в квалификации на ЧМ-2022
- Англия – Сан-Марино 5:0
- Албания – Англия 0:2
- Англия – Польша 2:1
- Венгрия – Англия 0:4
- Англия – Андорра 4:0
- Польша – Англия 1:1
- Андорра – Англия 0:5
- Англия – Венгрия 1:1
- Англия – Албания 5:0
- Сан-Марино – Англия 0:10
Единственное звание чемпиона мира и две остановки в шаге от "бронзы"
В своей истории сборная Англии 15 раз квалифицировалась на чемпионат мира. Но только однажды доходила до финала ЧМ. Произошло это в далеком 1966 году на домашнем мундиале.
Групповой раунд команда "трех львов" начала с нулевой мировой с Уругваем, далее англичане с одинаковым счетом 2:0 обыграли Мексику и Францию. Англия с первого места пробилась в плей-офф ЧМ-1966, где ее уже ждала Аргентина.
Победа 1:0 позволила Англии стать полуфиналистом турнира. В шаге от финала английская сборная встретилась с Португалией, которую обыграла 2:1.
Англия – чемпион мира-1966 / Фото Getty Images
Англия впервые в истории пробилась в финал, где сражалась за трофей против ФРГ (Федеративной Республики Германия). Бескомпромиссная борьба принесла болельщикам шесть голов и победу Англии со счетом 4:2. Домашний чемпионат мира-1966 стал фартовым для "трех львов". Первое чемпионство, да еще и на глазах родных болельщиков.
Тогдашним героем финала домашнего чемпионата мира стал Джефф Герст, оформивший хет-трик в ворота Германии.
Английская сборная еще дважды останавливалась в шаге от третьего места. В 1990-м и 2018-м команда "трех львов" занимала 4-ю позицию.
Соперники на ЧМ-2022: первая встреча с Ираном
Англия получила непростых соперников по итогам жеребьевки Мундиаля в Катаре: США, Уэльс и Иран. 21 ноября англичане стартуют в групповом раунде игрой против Ирана. Это будет первая встреча этих сборных в истории.
Что не скажешь о двух других оппонентах. Со сборной США, матч с которой запланирован на 25 ноября, Англия встречалась 11 раз. В 8 поединках победу одерживали английские футболисты. Один из этих поединков завершился разгромной победой 0:10.
Соперники сборной Англии на ЧМ-2022 / Фото Getty Images
На чемпионате мира-2010 была зафиксирована единственная ничья между этими национальными командами 1:1. США дважды одерживали победу над английским соперником – 2:0 (общительная игра) и 1:0 (Кубок мира-1950).
Просто огромное количество противостояний между Англией и Уэльсом – 103 сыгранных поединка. 68 раз английские футболисты уходили с футбольного поля победителями при 14 поражениях. 21 матч заканчивался мировым.
Последний раз эти две сборные сходились на одном поле в сезоне-2020/2021. Но товарищеская игра окончилась победой Англии 3:0.
В Катаре сборная Англии попытается доказать звание одной из фавориток чемпионата мира-2022 и прервать проклятие, которое продолжается с далекого 1966 года.