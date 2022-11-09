Англійська збірна пробилась на Мундіаль із першого місця групи "I". Поєдинки Англії були розбиті на дві частини через участь команди у фінальній частині Євро-2020.

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Впевнений шлях до Катару

За 10 зіграних матчів у кваліфікації ЧС-2022 підопічні Гарета Саутгейта набрали 26 очок. Команда "трьох левів" провела кваліфікацію без жодної поразки. Лише дві збірні змогли відібрати бали в англійців: Угорщина та Польща. В інших поєдинках Англія святкувала перемоги.

Найближчою переслідувачкою стала Польща. Відставання поляків від лідера склало 6 пунктів. А от найбільше від англійців постраждало Сан-Марино – 15 пропущених голів. Натомість суперник не забив в англійські ворота жодного м'яча.

24 канал спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає детальніше історію виступів збірної Англії на чемпіонатах світу.

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Результати усіх матчів Англії у кваліфікації на ЧС-2022

Англія – Сан-Марино 5:0

– Сан-Марино 5:0 Албанія – Англія 0:2

0:2 Англія – Польща 2:1

– Польща 2:1 Угорщина – Англія 0:4

0:4 Англія – Андорра 4:0

– Андорра 4:0 Польща – Англія 1:1

1:1 Андорра – Англія 0:5

0:5 Англія – Угорщина 1:1

– Угорщина 1:1 Англія – Албанія 5:0

– Албанія 5:0 Сан-Марино – Англія 0:10

Єдине звання чемпіона світу та дві зупинки за крок до "бронзи"

У своїй історії збірна Англії 15 разів кваліфікувалась на чемпіонат світу. Але лише одного разу доходила до фіналу ЧС. Сталось це у далекому 1966 році на домашньому Мундіалі.

Груповий раунд команда "трьох левів" розпочала з нульової мирової з Уругваєм, далі англійці з однаковим рахунком 2:0 переграли Мексику та Францію. Відтак Англія з першого місця пробилась у плей-офф ЧС-1966, де на неї вже чекала Аргентина.

Перемога 1:0 дозволила Англії стати півфіналістом турніру. За крок до фіналу англійська збірна зустрілась із Португалією, яку переграла 2:1.



Англія – чемпіон світу-1966 / Фото Getty Images

Англія вперше в історії пробилась у фінал, де боролась за трофей проти ФРН (Федеративної Республіки Німеччина). Безкомпромісна боротьба принесла уболівальникам шість голів та звитягу Англії з рахунком 4:2. Домашній чемпіонат світу-1966 став фартовим для "трьох левів". Перше чемпіонство, та ще й на очах рідних уболівальників.

Тодішнім героєм фіналу домашнього чемпіонату світу став Джефф Герст, який оформив хет-трик у ворота Німеччини.

Цікаво! У 1966 році Джефф Герст провів дебютні поєдинки у футболці національної команди Англії. Протягом кар'єри у головній команді країни відіграв 49 матчів, у яких забив 24 голи.

Англійська збірна ще двічі зупинялась за крок від третього місця. У 1990-му та 2018-му команда "трьох левів" посідала 4-ту позицію.

Суперники на ЧС-2022: перша зустріч з Іраном

Англія отримала непростих суперників за підсумками жеребкування Мундіалю у Катарі: США, Уельс та Іран. 21 листопада англійці стартують у груповому раунді грою проти Ірану. Це буде перша зустріч цих збірних в історії.

Що не скажеш про двох інших опонентів. Зі збірною США, матч з якою запланований на 25 листопада, Англія зустрічалась 11 разів. У 8 поєдинках перемогу здобували англійські футболісти. Один з цих поєдинків завершився розгромною перемогою 0:10.



Суперники збірної Англії на ЧС-2022 / Фото Getty Images

На чемпіонаті світу-2010 була зафіксована наразі єдина нічия між цими національними командами 1:1. США двічі здобували перемогу над англійським суперником – 2:0 (товариська гра) та 1:0 (Кубок світу-1950).

Просто величезна кількість протистоянь між Англією та Уельсом – 103 зіграні поєдинки. 68 разів англійські футболісти йшли з футбольного поля переможцями при 14 поразках. 21 матч закінчувався мировою.

Востаннє ці дві збірні сходились на одному полі у сезоні-2020/2021. Та товариська гра закінчилась перемогою Англії 3:0.

У Катарі збірна Англії спробує довести звання однією з фавориток чемпіонату світу-2022 та перервати прокляття, яке триває з далекого 1966 року.