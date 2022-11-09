Англійська збірна пробилась на Мундіаль із першого місця групи "I". Поєдинки Англії були розбиті на дві частини через участь команди у фінальній частині Євро-2020.
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Впевнений шлях до Катару
За 10 зіграних матчів у кваліфікації ЧС-2022 підопічні Гарета Саутгейта набрали 26 очок. Команда "трьох левів" провела кваліфікацію без жодної поразки. Лише дві збірні змогли відібрати бали в англійців: Угорщина та Польща. В інших поєдинках Англія святкувала перемоги.
Найближчою переслідувачкою стала Польща. Відставання поляків від лідера склало 6 пунктів. А от найбільше від англійців постраждало Сан-Марино – 15 пропущених голів. Натомість суперник не забив в англійські ворота жодного м'яча.
24 канал спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає детальніше історію виступів збірної Англії на чемпіонатах світу.
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Результати усіх матчів Англії у кваліфікації на ЧС-2022
- Англія – Сан-Марино 5:0
- Албанія – Англія 0:2
- Англія – Польща 2:1
- Угорщина – Англія 0:4
- Англія – Андорра 4:0
- Польща – Англія 1:1
- Андорра – Англія 0:5
- Англія – Угорщина 1:1
- Англія – Албанія 5:0
- Сан-Марино – Англія 0:10
Єдине звання чемпіона світу та дві зупинки за крок до "бронзи"
У своїй історії збірна Англії 15 разів кваліфікувалась на чемпіонат світу. Але лише одного разу доходила до фіналу ЧС. Сталось це у далекому 1966 році на домашньому Мундіалі.
Груповий раунд команда "трьох левів" розпочала з нульової мирової з Уругваєм, далі англійці з однаковим рахунком 2:0 переграли Мексику та Францію. Відтак Англія з першого місця пробилась у плей-офф ЧС-1966, де на неї вже чекала Аргентина.
Перемога 1:0 дозволила Англії стати півфіналістом турніру. За крок до фіналу англійська збірна зустрілась із Португалією, яку переграла 2:1.
Англія – чемпіон світу-1966 / Фото Getty Images
Англія вперше в історії пробилась у фінал, де боролась за трофей проти ФРН (Федеративної Республіки Німеччина). Безкомпромісна боротьба принесла уболівальникам шість голів та звитягу Англії з рахунком 4:2. Домашній чемпіонат світу-1966 став фартовим для "трьох левів". Перше чемпіонство, та ще й на очах рідних уболівальників.
Тодішнім героєм фіналу домашнього чемпіонату світу став Джефф Герст, який оформив хет-трик у ворота Німеччини.
Англійська збірна ще двічі зупинялась за крок від третього місця. У 1990-му та 2018-му команда "трьох левів" посідала 4-ту позицію.
Суперники на ЧС-2022: перша зустріч з Іраном
Англія отримала непростих суперників за підсумками жеребкування Мундіалю у Катарі: США, Уельс та Іран. 21 листопада англійці стартують у груповому раунді грою проти Ірану. Це буде перша зустріч цих збірних в історії.
Що не скажеш про двох інших опонентів. Зі збірною США, матч з якою запланований на 25 листопада, Англія зустрічалась 11 разів. У 8 поєдинках перемогу здобували англійські футболісти. Один з цих поєдинків завершився розгромною перемогою 0:10.
Суперники збірної Англії на ЧС-2022 / Фото Getty Images
На чемпіонаті світу-2010 була зафіксована наразі єдина нічия між цими національними командами 1:1. США двічі здобували перемогу над англійським суперником – 2:0 (товариська гра) та 1:0 (Кубок світу-1950).
Просто величезна кількість протистоянь між Англією та Уельсом – 103 зіграні поєдинки. 68 разів англійські футболісти йшли з футбольного поля переможцями при 14 поразках. 21 матч закінчувався мировою.
Востаннє ці дві збірні сходились на одному полі у сезоні-2020/2021. Та товариська гра закінчилась перемогою Англії 3:0.
У Катарі збірна Англії спробує довести звання однією з фавориток чемпіонату світу-2022 та перервати прокляття, яке триває з далекого 1966 року.