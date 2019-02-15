ТриУмовиКандидату: Садовый ответил на челендж от Вакарчука

Лидер "Океана Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук запустил своего рода челендж – назвал три условия, которые должен выполнить кандидат в президенты, чтобы певец за него проголосовал. Действующий городской голова Львова Андрей Садовый не терял времени даром и решил побороться за голос Вакарчука.

Первое условие Вакарчука:

Кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без суфлера.

Ответ Садового: Я, конечно, готов к таким дебатам. Первые уже провел на прошлой неделе с Анатолием Гриценко. Свои предыдущие кампании во Львове выигрывал, в том числе, за счет открытых дебатов с оппонентами. На самом деле это очень крутой избирательный инструмент. Пример здесь.

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Второе условие Вакарчука:

Кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды. Это, в первую очередь, касается назначений, которые соответствуют президентским полномочиям, а именно: Министра иностранных дел, Министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, Генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности.

Ответ Садового: в Общем, моя команда давно известна – в большинстве это мои коллеги из "Самопомочи" в парламенте. В октябре мы также заключили политический альянс с партией "ДемАльянс". На прошлой неделе я назвал своих кандидатов на должности Генпрокурора и Министра обороны. Это вице-спикер ВР Оксана Сыроид и народный депутат, участник боевых действий в зоне АТО, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух.

Наилучшим кандидатом на должность главы Нацбанка я считаю руководителя "Райфайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука. Очень профессиональный и порядочный человек. Будучи Президентом беру обязательство предложить его кандидатуру на утверждение парламента.

Моя кандидатура на должность начальника Генштаба – это один из действующих боевых командиров бригады. К сожалению, я не смогу назвать его фамилию, ведь это создаст ему моментальные проблемы на службе. Та же ситуация и с кандидатом на должность Министра иностранных дел, который сейчас является действующим дипломатом.

Дальнейшие кандидатуры назву в ближайшее время.

Третье условие Вакарчука:

Кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах как он или она выполняли свои обещания в прошлом. Это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимает их сейчас.

Ответ Садового: Я до сих пор не занимал никаких государственных, но продемонстрирую, как отношусь к выполнению своих программ на примере Львова. На сайте lviv2020.com моя подробная программа, с которой шел на выборы в 2015 году и выполнение каждого пункта программы в процентах. Есть также возможность посмотреть отчет по выполнению программы за каждый год. Такая вещь будет и на сайте Президента Украины Андрея Садового.