ТриУмовиКандидату: Садовий відповів на челендж від Вакарчука

Лідер "Океану Ельзи" та громадський діяч Святослав Вакарчук запустив свого роду челендж – назвав три умови, які має виконати кандидат у президенти, аби співак за нього проголосував. Чинний міський голова Львова Андрій Садовий не гаяв часу дарма і вирішив поборотись за голос Вакарчука.

Перша умова Вакарчука: Кандидат в президенти повинен взяти участь в теледебатах з опонентами, або в програмах подібного формату, які відбуватимуться в прямому ефірі і без наявності суфлера.

Відповідь Садового: Я, безперечно, готовий до таких дебатів. Перші уже провів минулого тижня з Анатолієм Гриценком. Свої попередні кампанії у Львові вигравав, в тому числі, за рахунок відкритих дебатів з опонентами. Насправді це дуже крутий виборчий інструмент. Приклад тут.

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Друга умова Вакарчука: Кандидат в президенти має назвати імена членів своєї команди. Це, в першу чергу, стосується призначень, що відповідають президентським повноваженням, а саме: Міністра закордонних справ, Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил, Генерального прокурора, керівника Служби зовнішньої розвідки, керівника Служби безпеки.

Відповідь Садового: Загалом, моя команда давно відома – в більшості це мої колеги з "Самопомочі" у парламенті. У жовтні ми також уклали політичний альянс з партією "ДемАльянс". Минулого тижня я назвав своїх кандидатів на посади Генпрокурора та Міністра оборони. Це віце-спікер ВР Оксана Сироїд та народний депутат, учасник бойових дій у зоні АТО, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Тарас Пастух.

Найкращим кандидатом на посаду голови Нацбанку я вважаю керівника "Райфайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Дуже професійна і порядна людина. Будучи Президентом беру зовов'язання запропонувати його кандидатуру на затвердження парламенту.

Моя кандидатура на посаду начальника Генштабу – це один з діючих бойових командирів бригади. На жаль, я не зможу назвати його прізвище, адже це створить йому моментальні проблеми на службі. Та сама ситуація і з кандидатом на посаду Міністра закордонних справ, який зараз є діючим дипломатом.

Подальші кандидатури назву найближчим часом.

Третя умова Вакарчука: Кандидат в президенти повинен продемонструвати на реальних фактах як він чи вона виконували свої обіцянки в минулому. Це стосується тих, хто вже обіймав державні посади або обіймає їх зараз.

Відповідь Садового: Я досі не обіймав жодних державних, але продемонструю, як ставлюсь до виконання своїх програм на прикладі Львова. На сайті lviv2020.com є моя детальна програма, з якою йшов на вибори у 2015 році і виконання кожного пункту програми у відсотках. Є також можливість подивитись звіт по виконанню програми за кожен рік. Така річ буде і на сайті Президента України Андрія Садового.