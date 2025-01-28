Об этом лидеры заявили во время пресс-конференции после их встречи в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала из Варшавы.

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Что политики говорили по "Альтернативе для Германии" и Маска

Джастин Трюдо отметил, что любое усиление таких месседжей, которые распространяются через социальные сети, должно быть осуждено и остановлено, поскольку это раскалывает общество.

Мы должны уважать друг друга и иметь сочувствие друг к другу. Социальные сети имеют обязанность предотвращать распространение ненавистнических сообщений,

– отметил он, добавив, что пропаганда влияет на демократический выбор граждан.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что важна устойчивость во взглядах и действиях по международной политике, особенно на фоне недавних заявлений и действий некоторых политсил, таких как партия "Альтернатива для Германии". Туск выразил обеспокоенность по поводу заявлений о построении Великой Германии и о необходимости забыть ответственность за Вторую мировую войну.

"Тревожно то, что пропутинские силы с антиукраинской риторикой набирают популярность на выборах. Это всегда слова или действия, которые являются антиевропейскими в смысле подрыва Европейского Союза", – сказал Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что для Польши и ее народа такие тенденции опасны, поскольку они угрожают стабильности и безопасности Европы. Он обратил внимание на то, что такие силы должны вызывать беспокойство среди международных партнеров, особенно учитывая важность солидарности и демократии в вопросах, связанных с НАТО и борьбой с агрессией, в частности со стороны России.

"Освенцим – это урок, который должен помнить каждый. И каждый, кто пытается изменить или обесценить эту память, провоцирует очень опасные ситуации", – добавил премьер Польши.