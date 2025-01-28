Про це лідери заявили під час пресконференції після їхньої зустрічі у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу з Варшави.

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Що політики говорили по "Альтернативу для Німеччини" і Маска

Джастін Трюдо наголосив, що будь-яке посилення таких меседжів, які поширюються через соціальні мережі, має бути засуджене і зупинене, оскільки це розколює суспільство.

Ми повинні поважати один одного і мати співчуття один до одного. Соціальні мережі мають обов'язок запобігати поширенню ненависницьких повідомлень,

– зазначив він, додавши, що пропаганда впливає на демократичний вибір громадян.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що важливою є стійкість у поглядах і діях щодо міжнародної політики, особливо на тлі нещодавніх заяв і дій деяких політсил, таких як партія "Альтернатива для Німеччини". Туск висловив занепокоєння з приводу заяв про побудову Великої Німеччини та про необхідність забути відповідальність за Другу світову війну.

"Тривожно те, що пропутінські сили з антиукраїнською риторикою набирають популярності на виборах. Це завжди слова чи дії, які є антиєвропейськими в сенсі підриву Європейського Союзу", – сказав Дональд Туск.

Туск підкреслив, що для Польщі та її народу такі тенденції є небезпечними, оскільки вони загрожують стабільності та безпеці Європи. Він звернув увагу на те, що такі сили повинні викликати занепокоєння серед міжнародних партнерів, особливо з огляду на важливість солідарності та демократії в питаннях, пов'язаних із НАТО та боротьбою з агресією, зокрема з боку Росії.

"Освенцим – це урок, який повинен пам'ятати кожен. І кожен, хто намагається змінити чи знецінити цю пам'ять, провокує дуже небезпечні ситуації", – додав прем'єр Польщі.