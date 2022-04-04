Соответствующую информацию обнародовал в своем твиттере Джастин Трюдо вечером 3 апреля. К его позиции присоединилась глава МИД Канады Мелани Жоли.

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Канада сделает все, чтобы оккупанты понесли ответственность

Джастин Трюдо объяснил, что страна решительно осуждает гражданские убийства в Украине и остается настроена привлечь российский режим к ответственности.

Мы продолжим делать все возможное для поддержки народа Украины. Ответственные за эти ужасные вопиющие поступки предстанут перед правосудием,

– объяснил Трюдо.

Министерство иностранных дел Мелани Жоли добавила, что:

"информация о бессмысленных убийствах невинных гражданских в Украине, в том числе в Буче, шокирует;

Канада приложит все возможные усилия, в том числе расследуя военные преступления, чтобы удостовериться, что виновники понесут ответственность".

Предварительно, мир шокировали кадры из освобожденных от оккупантов украинских городов на Киевщине. Больше людей ужаснулись фотографиями Бучи – там десятки убитых врагами граждан Украины лежат посреди улиц.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Также подчеркнул, что Россию ждут новые санкции и добавил хештег "бучанская резня".

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