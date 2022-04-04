Відповідну інформацію оприлюднив у своєму твітері Джастін Трюдо ввечері 3 квітня. До його позиції долучилась очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

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Канада зробить все, щоб окупанти понесли відповідальність

Джастін Трюдо пояснив, що країна рішуче засуджує вбивства цивільних в Україні і залишається налаштована притягнути російський режим до відповідальності.

Ми продовжимо робити все можливе для підтримки народу України. Відповідальні за ці жахливі кричущі вчинки постануть перед правосуддям,

– пояснив Трюдо.

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі додала, що:

"інформація про безглузді вбивства безневинних цивільних в Україні, в тому числі у Бучі, шокує;

Канада докладе усіх можливих зусиль, в тому числі розслідуючи воєнні злочини, аби упевнитися, що винуватці понесуть відповідальність".

Попередньо, світ шокували кадри зі звільнених від окупантів українських міст на Київщині. Найбільше люди жахнулись з фотографій Бучі – там десятки вбитих ворогами громадян України лежать посеред вулиць.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що шокований звірствами російської армії на Київщині. Також наголосив, що на Росію чекають нові санкції та додав хештег "бучанська різанина".

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