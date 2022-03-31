Андрій Єрмак наголосив, що Україна потребує більшої кількості зброї. А також він додав, що саме Канада розуміє Україну як ніхто, адже там дуже потужна діаспора українців.

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Єрмак звернувся із закликом до Канади щодо зброї

Єрмак повідомив, що під час спілкування з Global News він наголосив на тому, важливості підтримати України у вигляді надання зброї. За його словами, це необхідно для того, щоб наша країна могла якомога швидше здобула перемогу над державою-агресором – Росію та завершити цю війну.

Стрілецька зброя, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети – нам потрібно все. Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет,

– заявив Єрмак.

Очільник ОП розповів, що Україна має на меті використовувати усі можливі майданчики задля того, щоб достукатися до партнерів на Заході. Він наголосив, що ефективна зброя допоможе України наблизитися до перемоги, тоді як закрите небо – врятує життя українцям, жінкам, дітям в українських містах.

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