Информированные источники сообщили, что целью Трюдо является получение большинства мест в парламенте. Во время предыдущих выборов его партии это не удалось, поэтому сейчас необходимо полагаться на оппозицию в принятии решений.

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Для достижения своей цели Трюдо планирует использовать факт успешной вакцинации в Канаде. Сейчас страна вошла в список лидеров по количеству привитых.

Хотя популярность Трюдо несколько снизилась, люди считают успешной его борьбу с пандемией коронавируса в стране.

Кроме того, партия действующего премьер-министра может получить большинство голосов из-за слабой оппозиции.

Разговор Трюдо и Зеленского