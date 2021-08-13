Информированные источники сообщили, что целью Трюдо является получение большинства мест в парламенте. Во время предыдущих выборов его партии это не удалось, поэтому сейчас необходимо полагаться на оппозицию в принятии решений.
Заметьте Беларусь полностью закрыла посольство в Канаде: накануне Трюдо осудил Лукашенко
Для достижения своей цели Трюдо планирует использовать факт успешной вакцинации в Канаде. Сейчас страна вошла в список лидеров по количеству привитых.
Хотя популярность Трюдо несколько снизилась, люди считают успешной его борьбу с пандемией коронавируса в стране.
Кроме того, партия действующего премьер-министра может получить большинство голосов из-за слабой оппозиции.
Разговор Трюдо и Зеленского
- Очередная беседа Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в июне 2021 года.
- Премьер-министр Канады подчеркнул, что его поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.
- Трюдо подчеркнул: "Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину".
- Канадский политик обсудил с украинским лидером также путь Украины в НАТО.