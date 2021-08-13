Інформовані джерела повідомили, що метою Трюдо є отримати більшість місць у парламенті. Під час попередніх виборів його партії це не вдалося, тому наразі необхідно покладатися на опозицію у прийнятті рішень.
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Для досягнення своєї цілі Трюдо планує використати факт успішної вакцинації у Канаді. Наразі країна увійшла до списку лідерів за кількістю щеплених.
Хоча популярність Трюдо дещо знизилася, люди вважають успішною його боротьбу з пандемією коронавірусу у країні.
Окрім того, партія чинного прем'єр-міністра може отримати більшість голосів через слабку опозицію.
Розмова Трюдо і Зеленського
- Чергова розмова Трюдо та президента України Володимира Зеленського відбулася у червні 2021 року.
- Прем'єр-міністр Канади наголосив, що його підтримка суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною.
- Трюдо наголосив: "ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну".
- Канадський політик обговорив з українським лідером також шлях України до НАТО.