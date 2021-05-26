Посольство Білорусі в Канаді має закритися до 1 жовтня 2021 року. Це передбачено постановою Ради Міністрів, яку сьогодні офіційно опублікували.

Раніше Лукашенко звинуватив Львів і Київ, які нібито не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair

Закриття посольства в Оттаві

Міністерству закордонних справ доручили вжити заходів щодо закриття білоруського дипломатичного представництва в Канаді та здійснити фінансування відповідних витрат.

На сайті білоруського посольства в Канаді кажуть, що громадянам Білорусі після закриття дипмісії доведеться звертатися в генеральне консульство Білорусі в Нью-Йорку.

Постанова набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасовий повірений у справах Євген Русак заявив AFP, що рішення було "не спонтанним", а ухвалене на основі аналізу практичного впливу поточних двосторонніх контактів.

Трюдо засудив дії Лукашенка

ЗМІ пов'язують факт закриття консульства із нещодавньою заявою Джастіна Трюдо щодо перехоплення літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

Напередодні на пресконференції Джастін Трюдо назвав ситуацію обурливою, незаконною і абсолютно неприйнятною. Він також сказав, що Канада розгляне питання про новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка. Ба більше, канадським компаніям порадили оминати повітряний простір Білорусі. Про офіційну заборону від уряду, як, наприклад, це зробила Україна, наразі не йдеться.

Реакція світу на затримання Романа Протасевича у Мінську