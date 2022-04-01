Трюдо поговорил с украинскими депутатами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с украинскими депутатами. Вместе они обсудили ситуацию в Украине и необходимую поддержку.

Украинские депутаты рассказали Трюдо о помощи, которую ожидают от мира и, в частности, Канады. Встреча прошла 31 марта.

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Я сегодня говорил с украинскими парламентариями. Они рассказали мне о войне дома и помощи, в которой они нуждаются от Канады и мира,

– пишет Трюдо.

Он также добавил, что "стойкость и сила украинского народа является источником вдохновения". Поэтому Канада будет в дальнейшем поддерживать Украину.

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