В компании отметили: Укрзализныця уже стала официальным транспортным партнером программы "железная дипломатия". Железнодорожники делают все, чтобы внести весомый вклад в победу Украины.

Ранее Канада отменяет все пошлины на украинские товары на 12 месяцев

Трюдо поблагодарил железнодорожников за их работу во время войны

Премьер-министр Канады нашел несколько слов для украинских железнодорожников и за их тяжелый труд в условиях военного времени. Сделал политик это из вип-вагона, в котором путешествуют по Украине мировые лидеры, когда посещают Киев.

Сейчас невероятно тяжелое время, но вы всегда на месте, чтобы помочь людям эвакуироваться, чтобы доставить необходимые грузы и помощь,

– заметил Трюдо.

Эти шаги вперед – вклад в то, чтобы Украина была свободной и сильной, добавил премьер. Завершил свою благодарность политик словами "Слава Украине!"

Смотрите видео с Джастином Трюдо / Видео Укрзализныци:

Трюдо посетил Киев 8 мая

Премьер-министр Канады посетил Киев 8 мая, визит не анонсировали заранее. Трюдо побывал в уничтоженном оккупантами Ирпене Киевской области, а также наградил вместе с президентом Зеленским украинских саперов. В перечне был и известный пес-сапер Патрон. Также глава канадского правительства присутствовал при восстановлении работы посольства страны в Киеве.

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Главное из заявления Трюдо в столице Украины:

Трюдо заверил, что преступления России лишь усиливают желание мира добиться поражения в войне.

Владимиру Путину не поможет ни одно бряцание оружием.

В День матери Трюдо выразил восхищение всеми матерями Украины – как матерями, дети которых воюют, так теми, которые сами ушли на фронт.

Трюдо подчеркнул, что в Ирпене своими глазами увидел последствия российской оккупации. Город очень разрушен, однако украинцы отстраивают его, не покладая рук.

Канада заверила свою поддержку Украины. Тысячи беженцев – уже на канадской территории. Канадские специалисты готовы принять участие в разминировании украинской территории.

Путин очень ошибся, недооценив украинцев, защищающих свою землю. В этом бок о бок с Украиной будет стоять Канада.

Смотрите общий брифинг Владимира Зеленского и Джастина Трюдо: