В компанії наголосили: Укрзалізниця вже стала офіційним транспортним партнером програми "залізна дипломатія". Залізничники роблять все, аби зробити вагомий внесок в перемогу України.

Раніше Канада скасовує всі мита на українські товари на 12 місяців

Трюдо подякував залізничникам за їхню роботу під час війни

Прем'єр-міністр Канади знайшов кілька слів для українських залізничників і їхню важку працю в умовах воєнного часу. Зробив політик це з віп-вагона, яким подорожують по Україні світові лідери, коли відвідують Київ.

Зараз неймовірно важкий час, але ви – завжди на місці, щоб допомогти людям евакуюватись, щоб доставити необхідні вантажі та допомогу,

– зауважив Трюдо.

Ц кроки вперед – внесок у те, щоб Україна була вільною та сильною, додав прем'єр. Завершив свою подяку політик словами "Слава Україні!"

Дивіться відео з Джастіном Трюдо / Відео Укрзалізниці:

Трюдо відвідав Київ 8 травня

Прем'єр-міністр Канади відвідав Київ 8 травня, візит не анонсували заздалегідь. Трюдо побував у знищеному окупантами Ірпені, що на Київщині, а також нагородив разом з президентом Зеленським українських саперів. У переліку був і відомий пес-сапер Патрон. Також глава канадського уряду був присутній при відновленні роботи посольства країни в Києві.

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Головне з заяви Трюдо у столиці України:

Трюдо запевнив, що злочини Росії лише посилюють бажання світу домогтись її поразки у війні.

Володимиру Путіну не допоможе жодне брязкання зброєю.

У День матері Трюдо висловив захоплення всіма матерями України – як матерями, діти яких воюють, так і тими, що самі пішли на фронт.

Трюдо наголосив, що в Ірпені на власні очі побачив наслідки російської окупації. Місто – дуже зруйноване, проте українці відбудовують його, не покладаючи рук.

Канада запевнила у своїй підтримці України. Тисячі біженців – вже на канадській території. Канадські фахівці готові взяти участь у розмінуванні української території.

Путін дуже помилився, недооцінивши українців, які боронять свою землю. У цьому пліч-о-пліч з Україною стоятиме Канада.

Дивіться спільний брифінг Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо: