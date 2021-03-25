Он ответственен за ужасные вещи, – Трюдо прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце
Джастин Трюдо прокомментировал ответ Джо Байдена на вопрос о том, является ли Путин убийцей. По словам премьер-министра Канады, глава Кремля ответственен "за разные ужасные вещи".
Источник:Le Figaro
За что ответственен Путин
Джастин Трюдо отметил, что Путин точно ответственен за оккупацию Крыма, различные кибератаки и попытки дестабилизировать демократии стран.
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Премьер Канады добавил, что руководителю Кремля нельзя доверять, потому что он говорит все, что ему удобно в тот или иной момент.
Путин не является ни опорой, ни другом,
– подытожил политик.
Джо Байден назвал Путина убийцей: что известно
- Журналист ABC News во время разговора с Джо Байденом спросил: "Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?".
- Глава США ответил утвердительно: "Гм. Да, считаю".
- На следующий день Путин заявил: "Кто обзывается – сам так называется".
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