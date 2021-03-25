Джастин Трюдо прокомментировал ответ Джо Байдена на вопрос о том, является ли Путин убийцей. По словам премьер-министра Канады, глава Кремля ответственен "за разные ужасные вещи".

За что ответственен Путин

Джастин Трюдо отметил, что Путин точно ответственен за оккупацию Крыма, различные кибератаки и попытки дестабилизировать демократии стран.

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Премьер Канады добавил, что руководителю Кремля нельзя доверять, потому что он говорит все, что ему удобно в тот или иной момент.

Путин не является ни опорой, ни другом,

– подытожил политик.

Джо Байден назвал Путина убийцей: что известно