Він відповідальний за жахливі речі, – Трюдо прокоментував слова Байдена про Путіна-вбивцю
Джастін Трюдо прокоментував відповідь Джо Байдена на запитання про те, чи є Путін убивцею. За словами прем'єр-міністра Канади, очільник Кремля відповідальний "за різні жахливі речі".
Джерело:Le Figaro
За що відповідальний Путін
Джастін Трюдо зазначив, що Путін точно відповідальний за окупацію Криму, різноманітні кібератаки та спроби дестабілізувати демократії країн.
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Прем'єр Канади додав, що керівнику Кремля не можна довіряти, бо він говорить все, що йому зручно у той чи інший момент.
Путін не є ні опорою, ні другом,
– підсумував політик.
Джо Байден назвав Путіна вбивцею: що відомо
- Журналіст ABC News під час розмови з Джо Байденом запитав: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?".
- Глава США відповів ствердно: "Гм. Так, вважаю".
- Наступного дня Путін заявив: "Хто обзивається – сам так називається".
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