Также президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер совместно вручили награды нашим воинам, среди награжденных и легендарный чрезвычайник – пес Патрон.

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После награждения Джастин Трюдо выложил в твиттере фото нашего пиротехника Патрона и поделился с канадцами новостью о нем.

Познакомился с Патроном, он уже помог украинской армии обезвредить более 200 взрывчатых предметов и помогает учить детей безопасности поведения с минами. Президент Зеленский наградил Патрона и его владельца за то, что они уже делают и продолжают делать,

– говорится в сообщении Трюдо.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал встречу Трюдо и Зеленского и не обошел вниманием Патрона. Глава ОП отметил, что Канада будет помогать Украине в процессе разминирования территорий.

А Патрон действительно крут,

– говорит Андрей Ермак.

Хвостатый пиротехник Патрон – что о нем известно

2-летний песик, который имеет кличку Патрон – это собака-винюхатель взрывчатки и талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, к 19 марта Патрон успел обнаружить более 200 единиц взрывчатки, разбросанной российскими захватчиками во время ухода из Чернигова.

Патрон имеет именной жилет с ручкой – так спасателям можно легко переносить собачку, не заставляя ее уставать. Также Патрон имеет страницу в инстаграмме – за его работой уже следят более 242 тысяч пользователей в соцсети.

Вес Патрона особенно важен в работе по разминированию – его недостаточно, чтобы сдетонировала мина или снаряд, поэтому ГСЧСники в безопасности рядом с таким коллегой.

Подробнее о помощи Канады

В ближайшие недели будет расширено сотрудничество Канады и Украины в зоне свободной торговли, об этом заявила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Канада отменила любые пошлины для украинских товаров на период 12 месяцев, это поможет Украине экспортировать товары в данную страну.

Верхняя палата парламента Канады признала зверства россиян в Украине геноцидом украинского народа.

В Канаде заморозили активы россиян, в планах продать их, а полученные средства направить на счета помощи Украине.

Как Патрон смог стать специалистом по разминированию: смотрите видео