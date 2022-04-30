Палата общин парламента Канады еще 27 апреля признала постановление о признании геноцидом зверств россиян в Украине. В частности, говорилось о том, что оккупанты пытают и убивают гражданских жителей, а также депортируют детей в Россию.
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Спасибо депутатам Сената Канады и спикеру Джорджу Фьюри за признание акта геноцида против украинского народа,
– подчеркнул Стефанчук.
Он также отметил, что резолюция, принятая Сенатом, идентична той, которую поддержала Палата общин.
Ранее спикер рассказал, что признание действий России в Украине геноцидом украинского народа – это приоритетный в обсуждении политический вопрос. Стефанчук уже провел ряд консультаций со своими коллегами из других стран.
Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом
- Елена Шуляк – глава партии "Слуга народа" – 21 апреля сообщила, что Эстония признала действия России в Украине геноцидом. Эта страна стала первой, принявшей соответствующее решение.
- В тот же день действия россиян в Украине геноцидом признала Латвия. В документе, обнародованном на официальном сайте Сейма, говорится, что это – не первый геноцид, который россияне совершили против украинцев. Вспомнили также Голодомор 1932 – 1933 годов. Сейм подчеркнул, что Латвия осуждает все преступления против человечества.
- В партии "Слуга народа" поблагодарили за решение.
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