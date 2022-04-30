Палата громад парламенту Канади ще 27 квітня визнала постанову про визнання геноцидом звірств росіян в Україні. Зокрема, мовилося про те, що окупанти катують та вбивають цивільних мешканців, а також – депортують дітей до Росії.

Зауважте Стефанчук закликав парламент Румунії визнати геноцид українського народу

Дякую депутатам Сенату Канади та спікеру Джорджу Ф'юрі за визнання акту геноциду проти українського народу,

– наголосив Стефанчук.

Він також зауважив що резолюція, яку ухвалив Сенат, є ідентичною до тієї, яку підтримала Палата громад.

Раніше спікер розповів, що визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу – це пріоритетне в обговоренні політичне питання. Стефанчук вже провів низку консультацій зі своїми колегами з інших країн.

Естонія та Латвія визнали дії Росії в Україні геноцидом

Олена Шуляк – голова партії "Слуга народу" – 21 квітня повідомила, що Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом. Ця країна стала першою, яка ухвалила відповідне рішення.

Того ж дня дії росіян в Україні геноцидом визнала Латвія. У документі, який оприлюднили на офіційному сайті Сейму, мовиться, що це – не перший геноцид, який росіяни скоїли проти українців. Пригадали також Голодомор 1932 – 1933 років. Сейм наголосив, що Латвія засуджує всі злочини проти людства.

У партії "Слуга народу" подякували за рішення.

Важливо – нові шалені втрати ворога за 29 квітня: дивіться відео