За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, з того часу депутати періодично збираються на засідання без публічних анонсів та онлайн-трансляцій. Верховна Рада з першого дня почала працювати за принципом – відкидаємо політику і всі працюємо на державу.

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Результати роботи ВР за два місяці війни

За два місяці війни парламент встиг ухвалити майже сотню законопроєктів, багато із них – конституційною більшістю. Відбулось 7 засідань, на яких прийняли 13 постанов, 88 законопроєктів в цілому та 18 законопроєктів за основу.

"Переважна більшість із них – це питання, пов'язані із переведенням економіки на рейки воєнного часу, підтримкою армії, формуванням соціального захисту для тимчасово переміщених осіб", – розповів Стефанчук.

Тож робота Верховної Ради зараз організована так, як це передбачено законом про правовий режим воєнного стану. А депутати збираються тоді, коли є необхідна кількість законопроєктів, які потрібно ухвалити.

Визнати дії Росії – геноцидом проти українського народу

За словами Стефанчука, найбільш обговорюване питання політичного характеру – визнання того, що дії Росії є геноцидом проти українського народу.

Я провів цілу низку консультацій зі спікерами інших парламентів, просив їх також підтримати цю постанову. І вже перші два парламенти європейських країн – Естонії та Латвії – ухвалили аналогічні рішення з цього питання,

– додав голова ВР.

Повернення до пленарних засідань

Чи повернеться парламент до тижневих пленарних засідань – ще не відомо. Наразі ведуться консультації з розвідувальними органами, військовими та правоохоронцями.

Стефанчук пояснив, що це пов’язано із тим, що багато рішень, в тому числі щодо укладення мирного договору, покладаються на ВР.

Тому наше завдання полягає в тому, щоби зберегти працездатність ВР в умовах воєнного стану. Ми працюємо так, як повинен працювати парламент в період воєнного часу. Як бачите, я на робочому місці. І був тут з першого дня війни. Робимо те, що кожен із нас має робити на своєму робочому місці, – зазначив він.

Водночас відомо, що близько 10 депутатів ВР за декілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються.

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