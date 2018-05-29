Трюдо дал важное обещание относительно НАТО и России

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада будет обеспечивать единство НАТО в "российском вопросе".

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с главой правительства Эстонии Юри Ратас, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что НАТО будет придерживаться единой позиции по РФ и оставаться непоколебимым и сильным.

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Также Трюдо отметил, что своим активным присутствием в Украине Канада и Эстония помогают сдерживать агрессию России.

Мы очень близки с Эстонией в ее подходе и беспокойстве по России. Мы поддерживаем большое присутствие в Украине, что помогаем Украине противодействовать незаконному вторжению и оккупации Крыма, а также вмешательству на Донбассе,

– добавил премьер-министр.