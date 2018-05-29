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Трюдо дав важливу обіцянку щодо НАТО і Росії

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Джастін Трюдо
Джастін Трюдо / vijesti.me

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада забезпечуватиме єдність НАТО у "російському питанні".

Про це він розповів під час спільної прес-конференції із главою уряду Естонії Юрі Ратасом, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що НАТО дотримуватиметься єдиної позиції щодо РФ й залишатиметься непохитним та сильним.

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Також Трюдо відзначив, що своєю активною присутністю в Україні Канада та Естонія допомагають стримувати агресію Росії.

Ми дуже близькі із Естонією у її підході та занепокоєнні щодо Росії. Ми підтримуємо велику присутність в Україні, разом упевнюючись, що допомагаємо Україні протидіяти незаконному вторгненню та окупації Криму, а також втручанню на Донбасі,
– додав прем’єр-міністр.

Теги: НАТО Канада Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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