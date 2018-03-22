Трюдо посоветовал Путину, как реабилитироваться на мировой арене

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо убежден, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину стоит играть более позитивную роль в мире.

Об этом Трюдо рассказал во время пресс-конференции в Торонто, передает "Укринформ".

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"Президенту Путину следует собственными действиями начать показывать, что он хочет играть положительную роль на мировой арене. Идет ли речь о прекращении его вовлеченности на Донбассе, или уходе из Крыма, или вопросе о Сирии и Арктике, или взятии ответственности за важные вопросы, поставленные Великобританией после ужасного отравления в Солсбери две недели назад", – сказал он.

Глава правительства Канады посоветовал Путину быть "гораздо более четким в действиях, а не только словах".

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.