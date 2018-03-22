Трюдо порадив Путіну, як реабілітуватися на світовій арені

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо переконаний, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну варто відігравати більш позитивну роль у світі.

Про це Трюдо розповів під час прес-конференції у Торонто, передає "Укрінформ".

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"Президенту Путіну слід власними діями почати показувати, що він хоче відігравати позитивну роль на світовій арені. Чи йдеться про припинення його залученості на Донбасі, чи відхід з Криму, чи питання щодо Сирії й Арктики, чи взяття відповідальності за важливі питання, поставлені Великою Британією після жахливого отруєння у Солсбері два тижні тому", – сказав він.

Глава уряду Канади порадив Путіну бути "набагато чіткішим у діях, а не лише словах".

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.