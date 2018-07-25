Трюк с Бабченко: полиция "убила" ровенского бизнесмена

"Убийство" предпринимателя в Ровно оказалось инсценировкой полиции для задержания преступной группы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

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17 июля в местной полиции сообщили, что на стоянке застрелили частного предпринимателя. Погибшим оказался 42-летний житель Ровно. 25 июля полиция сообщила об инсценировке.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших работников", – заявили в полиции.



Взрывчатка, которую нашли во время обыска у исполнителей

Правоохранителям удалось задержать двоих киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В их автомобиле Opel правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем. Их наняли для убийства ровенчанина. Задержание произошло незадолго до запланированного злоумышленниками преступления.



Оружие изъято у исполнителей

Организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.

"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении организатору. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", – говорится в сообщении.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по части 1 статьи 14, частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.