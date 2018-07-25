Трюк з Бабченком: поліція "вбила" рівненського бізнесмена

"Вбивство" підприємця в Рівному виявилося інсценуванням поліції для затримання злочинної групи.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

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17 липня у місцевій поліції повідомли, що на стоянці застрелили приватного підприємця. Загиблим виявився 42-річний мешканець Рівного. 25 липня поліція повідомила про інсценування.

"Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси. Крім того, вдалося відслідкувати зв’язки замовника та "загиблого", що є вагомою інформацією для наших працівників", – заявили у поліції.



Вибухівка, яку знайшли під час обшуку у виконавців

Правоохоронцям вдалося затримати двох киян віком 47 та 49 років, раніше судимих за вбивства. В їхньому автомобілі Opel правоохоронці виявили гранату та пістолет із глушником. Їх найняли для вбивства рівнянина. Затримання відбулося незадовго до запланованого зловмисниками злочину.



Зброя вилучена у виконавців

Організував злочинну групу 46-річний житель обласного центру, кримінальний авторитет. Він залишив межі України 13 липня.

"Наразі зібрано достатньо доказів для повідомлення організатору про підозру. Після встановлення його місця знаходження та доведення в суді його вини він нестиме кримінальну відповідальність", – йдеться в повідомленні.

Виконавцям повідомили про підозру у підготовці до умисного вбивства за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Рівненський міський суд взяв їх під варту без права внесення застави.