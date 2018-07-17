Вбивство підприємця у центрі Рівного: відомі деталі зухвалого інциденту

17 липня у Рівному на стоянці застрелили приватного підприємця. Загиблим виявився 42-річний мешканець Рівного.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент Дмитро Леонтіюк.

Читайте також: У центрі Рівного застрелили підприємця: з'явилось фото

"Це виглядає, наче класичне замовне вбивство. Адже кілер дочекався свою жертву на парковці просто в центрі міста, незважаючи на те, що з місця, де трапилось непоправне, втекти непоміченим – нереально", – зазначив журналіст.

Саме вбивство трапилось під камерами відеоспостереження. Чоловік дочекався свою жертву, вистрелив тричі. Дві кулі потрапили у спину. Після чого він спокійно залишив місце події. Один зі свідків стрілянини намагався переслідувати стрілка, але в нього це не вдалося. Особа, яка стріляла, втекла.

Власне, особа загиблого – досить цікавий персонаж, що називається, широко відомий у досить вузьких колах, не тільки бізнесових, а і кримінальних. Він мав історію судимостей, і за версією оперативників поліції, був причетний до нелегальних оборудок з бурштином.

Бурштинові розбірки поліція розглядає, як найбільш робочу версію того, що трапилося. Адже це не перший випадок вчинення суспільно небезпечних дій в Рівному саме на цьому ґрунті,

– наголосив кореспондент.