Убийство предпринимателя в центре Ровно: известны детали дерзкого инцидента

17 июля в Ровно на стоянке застрелили местного предпринимателя. Погибшим оказался 42-летний житель Ровно.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент Дмитрий Леонтиюк.

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"Это выглядит, как классическое заказное убийство. Ведь киллер дождался свою жертву на парковке прямо в центре города, несмотря на то, что с места, где случилось непоправимое, убежать незамеченным – нереально", – отметил журналист.

Само убийство произошло под камерами видеонаблюдения. Мужчина дождался свою жертву, выстрелил трижды. Две пули попали в спину. После чего он спокойно покинул место происшествия. Один из свидетелей стрельбы пытался преследовать стрелка, но у него это не удалось. Человек, который стрелял, убежал.

Собственно, личность погибшего – довольно интересный персонаж, что называется, широко известен в достаточно узких кругах, не только деловых, но и криминальных. Он имел историю судимостей, и по версии оперативников полиции, был причастен к нелегальным сделкам с янтарем.

Янтарные разборки полиция рассматривает, как наиболее рабочую версию того, что случилось. Ведь это не первый случай совершения общественно опасных действий в Ровно именно на этой почве,

– отметил корреспондент.