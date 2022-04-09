Они погибли в бою на Луганщине. Это произошло 8 апреля.
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Погибшие Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучков. Вечная слава Героям, павшим в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины! Память о вас будет вечно жить в наших сердцах. Никогда не простим врагу,
– отмечают в полиции.
Герой погиб в боях на Луганщине / Фото полиции Львовщины
О панихиде по погибшим полицейским, датах и местах их захоронения сообщат позже.
Украина потеряла еще одного Воина / Фото полиции Львовской области
Защитник погиб в боях на Луганщине / Фото полиции Львовщины